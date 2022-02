Centrum Oss krabbelt snel op na lockdown en is voor één dag populairder dan Breda

Tien zaterdagen lang hielden de Breda University of applied sciences (het oude NHTV) en het data-bedrijf Argaleo met gps-gegevens precies bij hoe druk het was in de twaalf grootste winkelgebieden van Brabant. In al die plaatsen was het vooral stervensdruk op 18 december, de laatste zaterdag voordat de winkels sloten en half Nederland nog snel kerstinkopen deed. Alleen al in Oss bevonden ruim 45.000 mensen zich die dag in of om het centrum.