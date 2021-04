Centrum Oss voorziet zonnige toekomst nu bijna al het vastgoed in lokale handen is

Jarenlang werd ook in Oss veel gemokt over de zogeheten institutionele beleggers. Dat zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen en banken van ver weg die het doorgaans weinig kan schelen hoe die ene winkel of dat ene café in Oss er bij staan. Pakweg tien jaar geleden hadden zij nog zo'n veertig procent van het vastgoed in het centrum in handen. Inmiddels is dat nog maar zo'n vijf procent. Alle overige panden zijn in bezit van lokale partijen.