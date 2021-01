Centrum, Rusheuvel of Jan Cunenpark: Oss bereidt zich ondanks lockdown voor op kermis van 2021

Vinnie (6) maakt van zwerfafval opruimen één groot avontuur: ‘Je moet goed kunnen rennen, glijden en klimmen’

26 januari OSS - Pet op, veiligheidsvestje aan, afvalknijper in de hand en oh, vergeet de emmer niet. Vinnie (6 jaar) is weer klaar om samen met mama te gaan Mikmakken. En dat is niet zomaar zwerfafval opruimen, nee het is één groot avontuur. Inmiddels telt de gemeente Oss al meer dan duizend MikMakkers die regelmatig rondslingerend afval opruimen. Vinnie leert ons hoe je van iets goeds doen voor de natuur, één groot feest kunt maken.