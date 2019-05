Centrummanagement Oss woest op gemeente, rechtszaak over zaterdagmarkt dreigt

Het gemeentebestuur maakte deze week bekend dat het handjevol verkopers dat zaterdag op de Heuvel staat toch niet hoeft te verkassen. Daarmee komt Oss terug op eerder gemaakte afspreken. Dat schiet bij het CMO in het verkeerde keelgat. Volgens de belangenorganisatie voor ondernemers in het centrum zijn winkeliers het zat om op de beste dag van de week tegen een kraam aan te kijken.

Druppel

Het besluit is wat het CMO betreft de druppel die de emmer doet overlopen. Al langer voelt de club zich niet meer serieus genomen door het gemeentebestuur. In de brief van donderdagmiddag somt het bestuur en aantal recente voorbeelden op van belangrijke besluiten waarin het niet is meegenomen. Dat zijn onder meer het fietsverbod in de binnenstad dat volgende maand ingaat, het stopzetten van de proef met een verlaagd parkeertarief en de aanpassing van het evenementenbeleid. Het bestuur spreekt van een zorgelijke en opmerkelijke ontwikkeling. Naar een verklaring is het volgens het CMO gissen.