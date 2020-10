Centrumplan Geffen wordt na 18 jaar afgerond met een ‘ei’

Het centrumplan van Geffen is nog een erfenis van de voormalige gemeente Maasdonk. In 2002 verschenen de eerste schetsen voor het plan, dat bestond uit een noordelijk en zuidelijk deel. In het zuidelijke deel maakte de Aloysiusschool plaats voor een nieuwe supermarkt en woningen. In het noorden werd het voormalige confectieatelier van Schouten gesloopt en verdwenen de handbalvelden van de KPJ voor de bouw van zo'n vijftig huizen. Op de plek van de Mariaschool en De Bonkelaar werd multifunctioneel centrum De Koppellinck gebouwd, met daarin ruimte voor fusieschool De Wissel en voor verenigingen.

Dat het project nu pas wordt afgerond heeft te maken met een aantal factoren. De belangrijkste is de crisis die de woningmarkt tussen 2008 en 2015 in zijn greep hield. Het gebrek aan kopers had met name effect op de ontwikkeling van De Oorsprong, zoals het noordelijke woningbouwproject was gedoopt. Ook duurde het tien jaar voor ProRail het noodzakelijke geluidsscherm plaatste langs het spoor dat het wijkje begrenst. Tussentijds liepen de kosten voor het plan steeds verder op. Al in 2010 moest toenmalig wethouder Rini van de Ven terug naar de gemeenteraad met de mededeling dat hij twee miljoen euro tekort kwam op de exploitatie. Ook het geluidsscherm bij het spoor pakte duurder uit dan begroot.

Als warme broodjes

Nadat Geffen vijf jaar geleden bij de gemeente Oss werd gevoegd warmde ook de woningmarkt in rap tempo op. De nieuwbouwhuizen in De Oorsprong gingen ineens als warme broodjes over de toonbank. Dit jaar zijn de laatste huizen aan de Kloosterstraat gerealiseerd en krijgt het straatwerk in De Oorsprong zijn definitieve vorm. Met name de verkeersafwikkeling aan de achterzijde van De Koppellinck is tot het laatste moment onderwerp van gesprek geweest tussen gemeente, bewoners, schoolleiding, ouders en beheerders van het multifunctionele centrum.

Het eivormige plein dat nu wordt aangelegd moet na de herfstvakantie zorgen voor een soepele afwikkeling van de spits die tweemaal daags wordt veroorzaakt door leerlingen van De Wissel en hun ouders. Automobilisten kunnen straks nog maar in één richting om het ei rijden, om kinderen bij de zoen- en zoefstrook af te zetten. Bij de aansluiting van deze rijroute op de Kloosterstraat komt een verhoogde kruising. Als straks ook de klinkers tussen deze kruising en de Abelenstraat weer netjes zijn gelegd, is het centrumplan voor Geffen na achttien jaar helemaal afgerond.