Ceremoniemeester herdenking spoordrama verkozen tot ritueelbegeleider van het jaar

De Nijmeegse zei onlangs in een interview in De Gelderlander dat ze honderden uren nodig had om de herdenkingsdienst in de Lievekamp voor te bereiden. “Het was zo moeilijk, je kunt er zó veel mee fout doen. Die meisjes werden goed beschermd, maar ik wilde graag vertellen wie ze zijn. Dat wilden alle ouders ook. Je voelde in die dagen ook iets sluimeren in de kranten: er zijn vier kindjes dood, maar er gaan vaker kinderen dood en daar hoor je niemand over. Toen zei Floortje Agema, een rouwbegeleider die ook in het mortuarium van het Radboudumc werkt: ‘zullen we koffie drinken?’ Ik dacht: nee, geen tijd! Ze wilde me helpen. Ik heb toen de tekst over de kindjes geschreven en zij enkele andere stukken. Over dat dit verdriet niet van ons allemaal is, maar van deze mensen en dat we er voor hen willen zijn, maar dat we niet weten wat ze doormaken. Dat heeft ze heel goed verwoord.”