Chalet brandt volledig uit in Schaijk, brandweer stelt gasflessen veilig

Flitsend gestart OSS'20 verschiet kruit snel en verliest van Gemert: ‘Gelukkig zijn er nog 33 duels te gaan’

OSS'20 maakte indruk tijdens de openingsfase in het duel met Gemert maar het team van trainer Roy de Haan vergat zichzelf in die fase te belonen. Toen de gasten uit het niets 0-1 maakten veranderde er echter ogenschijnlijk iets in de benen en koppies van de Ossenaren. Uiteindelijk won Gemert alsnog verdiend met 1-2.

21 augustus