Chalets camping Schaijk doorzocht na ramkraak Primera Heesch: harddrugs, vuurwapens en geld gevonden

Koolmonoxi­de in restaurant en bovenwo­ning Oss

9:53 OSS - De brandweer is in de nacht van zondag op maandag druk in de weer geweest met een melding koolmonoxide in een bovenwoning en een restaurant aan de Kruisstraat in Oss. Rond 01.40 uur ging de koolmonoxidemelder af in de woning boven het restaurant. De oorzaak is nog niet duidelijk.