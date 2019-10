Chaotische taferelen rond overwegen en station Oss door werk aan spoor

Sinds afgelopen weekeinde is er geen treinverkeer tussen Oss en Nijmegen. Treinen die op het station in Oss arriveren vanuit Den Bosch, moeten tot en met woensdag in dezelfde richting terug. Dit gaat kennelijk gepaard met enig oponthoud bij de wissels, waardoor de spoorbomen in de stad wat langer dicht blijven dan normaal. Een woordvoerder van ProRail kan dit niet direct bevestigen. Hij waarschuwt wel dat het levensgevaarlijk is om over te steken bij gesloten spoorbomen en dat er geen excuus is om deze te negeren.