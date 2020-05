Chauffeur uit Geffen aangehouden met gestolen mini-shovels in de vrachtwagen

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen dinsdagochtend rond 09.30 uur een vrachtwagen op de A37 rijden die ernstig naar rechts overhelde. Ze kregen de indruk dat er iets mis was met het voertuig of dat er niet op de juiste wijze geladen zou zijn of gezekerd. De vrachtwagen werd aan de kant gezet.

Tijdens de controle zagen de agenten dat er in de vrachtwagen twee mini-shovels waren geladen die niet gezekerd waren en dus los in de laadruimte stonden. Eén shovel was op 10 mei dit jaar gestolen in Deil en de tweede vijf jaar geleden in het Duitse Niederkrüchten. De chauffeur uit Geffen is aangehouden en de shovels en vrachtwagen in beslag genomen.