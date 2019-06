Christelijke geloofsgemeenschappen brengen vredesgroet aan Osse Milli Gorus Mescidi Cuma moskee

"Dat was in de tijd van de kruistochten", legde de gardiaan zaterdagavond uit. "Christenen en moslims streden regelmatig met elkaar om het bezit van de heilige plaatsen, met name de stad Jeruzalem. In die gewelddadige omstandigheden zocht onze stichter de ontmoeting. In het christelijke kamp verklaarden de meesten hem voor gek: de sultan zou hem vast en zeker een kopje kleiner maken. En zijn soldaten waren vol wantrouwen toen Franciscus op hen afkwam. Maar de sultan ontving Franciscus gastvrij en hij verbleef vervolgens enkele dagen als gast bij hem. In die dagen ontdekten ze dat ze allebei hetzelfde verlangen hadden, namelijk: in vrede leven met elkaar."

Bruggen van vriendschap

"Wij herkennen ons in dat verlangen. En daarom zijn we deze avond naar u toegekomen. Want ook in onze tijd zijn er gewelddadige gebeurtenissen die ons doen opschrikken. En er zijn mensen die vervolgens de tegenstellingen aanwakkeren en verdeeldheid zaaien in de samenleving. Net zoals dat gebeurde in de tijd van Franciscus en sultan Malik-al-Kamil. Wij zijn ervan overtuigd dat Moslims en Christenen geroepen zijn zichzelf open te stellen voor anderen, om anderen als broeders en zusters te zien en te herkennen. Dat kan gebeuren als we elkaar ontmoeten. In die ontmoeting met elkaar kunnen we muren afbreken, muren van angst en onwetendheid. Zo kunnen we samen bruggen bouwen van vriendschap, ook in onze samenleving hier in Oss."