Cindy en Sandy gaan hoogste berg van Afrika op, voor War Child en ‘een keer iets voor onszelf’

Stille getuigen Lekker uitpakken met zes kilo historie over Oss

19:53 OSS - Zwarte Piet, in welke gedaante ook, hoeft relatief weinig maar sjouwwerk te verrichten als hij zijn zak vult met historische uitgaven over Oss en omgeving. Maar die paar die er in zitten, mogen er wezen. Ze wegen samen altijd nog zo'n zes kilo, maar als hij ze bij je bezorgt, vier historische werken, een roman en een dichtbundel, heb je ook wat. Historicus John van Zuijlen pakt ze eens uit.