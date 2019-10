Circusfanaat uit Oss: 600.000 foto's en ieder jaar uitnodiging uit Monaco

Drijvende kracht achter het jubileumweekend is Ossenaar Henk van den Berg (69). Hij heeft vijfentwintig boeken over het circus op zijn naam staan, wordt elk jaar weer persoonlijk uitgenodigd door Prins Albert van Monaco voor het jaarlijkse Circus Festival en heeft er persoonlijk voor gezorgd dat Oss een circusstad is geworden. Hij was nog een Veenendaals jongetje toen hij besmet raakte met het circusvirus. ,,Ik was acht, kwam vaak bij familie in Leersum. Daar had het circus winterkwartier, dus daar bleven ze een tijdje staan, daar zag je alles. Ik vond het magisch die wereld.’’