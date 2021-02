City Hotel, van zakengasten en toeristen naar arbeidsmigranten: mag dat zomaar?

Minima in Oss blijven met grof afval zitten

19 februari OSS - Er komt geen aparte regeling voor minima in Oss die grof afval naar de milieustraat willen brengen. GroenLinks vreest dat veel afgedankte spullen met de fors gestegen tarieven aan de straat zullen worden gezet. ,,We hebben dit met zijn allen over het hoofd gezien toen we het nieuwe afvalbeleid vaststelden.”