Cliënten en medewerkers BrabantZorg kunnen zaterdag boosterprik krijgen

OSS/UDEN/VEGHEL - Bewoners, medewerkers en vaste vrijwilligers van BrabantZorg kunnen vanaf zaterdag een (booster)vaccinatie krijgen. In de strijd tegen het coronavirus is de organisatie vandaag een campagne gestart.

Miriam Haagh, voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg: ,,We zijn heel blij dat we bewoners, medewerkers en vaste vrijwilligers de boostervaccinatie zo snel kunnen aanbieden. Hoe meer mensen beschermd zijn tegen het coronavirus, hoe kleiner de kans is op besmetting, ziek worden of overlijden. Dankzij deze boostervaccinatie is de kans groter dat we onze deuren open kunnen houden voor bezoekers én door kunnen gaan met activiteiten voor bewoners.”

Op woonlocatie

Bewoners ontvangen de vaccinatie op de locatie waar ze wonen. Waar de eerste en tweede vaccinatie van bewoners in meerdere rondes moest gebeuren, worden in deze derde ronde alle bewoners in één keer gevaccineerd. Het gaat hier dus om bewoners die onder behandeling zijn van de specialist ouderengeneeskunde, bewoners onder behandeling van de huisarts én cliënten die tijdens deze vaccinatieronde tijdelijk verblijven bij BrabantZorg.

Logistieke operatie

,,Het is een behoorlijke logistieke operatie die we in korte tijd op touw moeten zetten én uitvoeren. Ook nu weer is er veel flexibiliteit van medewerkers en zetten we er samen de schouders onder. We zijn heel blij met de hulp die we van huisartsen en apotheken krijgen”.

Medewerkers ontvangen de booster op een GGD locatie in de buurt. Medewerkers en vaste vrijwilligers met cliëntcontact kunnen sinds donderdag een afspraak maken voor vaccinatie tussen 27 november en 12 december op één van drie GGD locaties in Oss/Berghem, Uden en Veghel.