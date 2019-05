Clubhuis MOSA'14 in Oijen valt een ton duurder uit door gestegen bouwkosten

Oud-wethouder Iding ageert fel tegen afschaffen welstand in Oss: ‘De dikke ik bepaalt’

9:03 OSS - Het afschaffen van de verplichte welstandstoets in Oss is slecht gemotiveerd en niet onderbouwd met feiten. Volgens oud-wethouder Jules Iding stelt het Osse gemeentebestuur het individuele belang in deze boven het belang van buurt, dorp of stad. ,,De dikke ik bepaalt, liberalisme van de slechtste soort”, schrijft het SP-kopstuk in een open brief.