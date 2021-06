Clubs zetten in op Olympische afmetingen voor nieuwe zwembad in Oss: ‘Deze kans krijg je maar één keer’

Stille Getuigen Osse horeca was goedkoper uit met Bossche obers dan met Osse obers

12:57 OSS - Het ene probleem is nauwelijks opgelost of het andere dient zich alweer aan. Dat klinkt dramatischer dan het in dit geval is, maar je zult als horecaondernemer maar een volle tent hebben en te weinig personeel om de zaak goed te runnen. Kwaaltje van het bijna-post-coronatijdperk: het personeelstekort in de horeca. Het kwam eerder voor.