CMO en gemeentebestuur Oss praten weer met elkaar na ruzie over markt op Heuvel

OSS - De vredespijp bleef maandag nog even onaangeroerd, maar in ieder geval praten het Centrummanagement en het gemeentebestuur van Oss weer met elkaar. De verhoudingen tussen de twee partijen raakten vorige maand ernstig bekoeld, nadat bekend werd dat de zaterdagmarkt ook na deze zomer op de Heuvel blijft staan.

Het besluit van het college van B en W over de markt was het derde over het centrum waarin Centrummanagement Oss (CMO) zich niet gehoord voelde. Eerder werden ook de parkeertarieven zonder overleg aangepast en werd er tegen de zin van de centrumondernemers een fietsverbod in het centrum ingesteld.

De verkoop van kleding en andere niet-bederfelijke waar vanuit kramen op de Heuvel is die ondernemers al langer een doorn in het oog. Ze zien de markt als valse concurrentie, omdat de kraamhouders op de drukste dag van de week op de mooiste plek in het centrum staan en ook nog eens het zicht op de winkels benemen. ,,Ze betalen enkele tientjes standgeld, terwijl de winkeliers duizenden euro's huur betalen en nog heel veel andere kosten hebben.” Afgesproken was daarom dat de markt na twee jaar moest verkassen. Daar kwam wethouder Thijs van Kessel vorige maand op terug. Er was geen alternatieve plek beschikbaar en dus blijft de markt waar die is.

Handreiking

Maandag spraken de wethouders Thijs van Kessel, Joop van Orsouw en Frank den Brok met een delegatie van CMO over de geschilpunten. Van Kessel deed daarbij een bescheiden handreiking. Het besluit over de zaterdagmarkt wordt ter discussie voorgelegd aan de gemeenteraad. ,,De beslissingsbevoegdheid ligt bij het college, maar in dit geval willen we de discussie hierover in het openbaar gevoerd hebben”, verklaart Den Brok.

CMO-voorzitter Jan van Loon heeft geen hoge verwachtingen van die discussie. ,,Ik begrijp dat er in de commissie eerder al kort over is gesproken en dat er brede steun was voor het besluit. Wij handhaven daarom ons bezwaarschrift en hopen daar een snel oordeel op te krijgen.” Het CMO dreigde eerder al om de zaak aan de rechtbank voor te leggen.