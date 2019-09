Coaches geliefd op straat, niet aan de Osse overlegtafel

Ze leveren informatie die de politie zelf nooit zou kunnen vergaren. Informatie die zó waardevol is dat agenten hun visie soms moeten bijstellen en andere keuzes maken in de aanpak van jeugdoverlast. De politie laat er in een evaluatie van de straatcoaches in Oss geen twijfel over bestaan: de mannen van Secutor zijn een absolute meerwaarde voor de stad en moeten vooral blijven.