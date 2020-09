Coalitie Oss in jubelstemming door einde van welstandscommissie

OSS - ,,Eindelijk worden we verlost van die belerende commissie die ons vertelt wat wel en niet mooi is.” Henny van der Wal (Beter Oss) verkeert in een opperbeste stemming nu er een streep gaat door de verplichte welstandstoets voor bouwplannen. ,,De champagne staat al koud.”

Het schrappen van de welstandscommissie als verplichte drempel bij bouwprojecten was al opgenomen in het coalitieakkoord van VDG, CDA, Beter Oss en VVD. Donderdagavond bleek duidelijk welke partijen hier het hardst op hebben aangedrongen. Willeke Verhagen (VDG) verzuchtte: ,,De aanhouder wint. Na vele jaren van praten en overleg krijgen bouwers eindelijk meer vrijheid. Wij zijn daar heel blij mee.”

Voor de VVD gaat het voorstel nog niet ver genoeg. ,,Bij ons blijft de kurk nog even op de fles", verklaarde Hilde de Wit. ,,Wat ons betreft gaat er nu ook een streep door de beeldkwaliteitsplannen die in verschillende wijken gelden. Trek het beleid voor alle bouwplannen gelijk, met uitzondering van monumenten en beschermde stadsgezichten.”

Verrommeling

Wethouder Joop van Orsouw (Beter Oss) toonde zich daar geen voorstander van. ,,Beeldkwaliteitsplannen vervallen vanzelf als een wijk af is. Het zou raar zijn om dat tussentijds te doen. Dus als de laatste woningen in bijvoorbeeld Park Zwanenberg zijn opgeleverd, vervalt het beeldkwaliteitsplan, niet eerder.”

De enige partij die zoals verwacht bedenkingen heeft bij de koerswijziging is de SP. Adrie Geerts voorziet verrommeling van het straatbeeld en denkt dat er geen enkele keer zal worden opgetreden tegen excessen. ,,In het raadsvoorstel staat dat het college niet of nauwelijks gebruik zal maken van de excessenregeling om in te grijpen.” Voor Geerts een duidelijk signaal dat er straks geen enkele rem meer zit op de uiterlijke verschijning van panden.

Excessen

Ook Frans Molenkamp (D66) heeft hierover zorgen. ,,Een exces wordt in de regel pas opgemerkt als iets al is gerealiseerd. Hoe kun je dan nog ingrijpen?” Van Orsouw maakt zich daarover weinig zorgen. ,,Als iedereen het erover eens is dat iets echt niet door de beugel kan, dan grijpen we in. Natuurlijk doen we dat. Maar ik geloof niet dat het regelmatig aan de orde zal komen.”

Op 24 september stemt de gemeenteraad over het nieuwe welstandsbeleid in Oss. Als het voorstel wordt aangenomen, is de welstandscommissie op 8 oktober klaar met zijn taken. Mensen met bouwplannen kunnen dan nog wel vrijblijvend om advies vragen bij de adviescommissie architectuur.