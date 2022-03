Coen (74) is trots op zijn intieme Maycrete-woning en wil er tot zijn laatste ademstoot blijven wonen

,,Kijk, hier heb ik de brief waarin we woningcorporatie BrabantWonen destijds maanden om nu eindelijk eens ’n gesprek te hebben mét ons, de bewoners; niet óver ons. Ons doel? Deze huisjes op de monumentenlijst krijgen”, klinkt de 74-jarige Hartogs met terugwerkende kracht bozig. Hij showt het juiste pamflet uit z’n dikke map met bescheiden. ,,Dat gesprek was in 2012 al toegezegd, zou in 2013 alsnog plaatsvinden maar door laksheid werd die belofte nooit nagekomen. Gelukkig hadden we SP’er Jo van Dijk als woordvoerder: een echte terriër. Nu is die monumentale status er uiteindelijk niet gekomen. Maar ik mag hier tot mijn laatste ademstoot blijven wonen. Dat staat ook zwart op wit. En ja, ik hoop héél oud te worden, haha.”