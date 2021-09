Collectief bouwen kost veel tijd en energie, maar levert Henk en Sjan een prachtige patiowoning op

Midden zestig zijn Henk en Sjan, als ze zo’n tien jaar terug horen over de mogelijkheid voor CPO-bouw in Heesch. De kinderen al lang en breed het huis uit, wordt hun vrijstaande huis in Veghel met maar liefst vijf slaapkamers, eigenlijk echt een maatje te groot. ,,Maar in een seniorenappartement zag ik mezelf echt niet zitten”, vertelt Sjan. ,,Eigenlijk waren we nog niet helemaal aan een nieuwe woning toe, maar dit was zo’n unieke kans, dat we toch hebben doorgezet.”