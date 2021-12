College Bernheze gaat in gesprek over veiligheid op Dintherseweg

NISTELRODE/HEESCH - Het gemeentebestuur van Bernheze heeft volgende week een gesprek met de exploitant en omwonenden van Fercheval in Nistelrode om te kijken of er op korte termijn oplossingen zijn voor de verkeersveiligheid op de Dintherseweg.

Het CDA had vragen gesteld over de Dintherseweg, nadat zaterdag een ernstig ongeluk gebeurde en een buurtbewoonster met een brief aan de bel trok. Wethouder Rien Wijdeven gaf daar donderdagavond antwoord op in de vergadering van de gemeenteraad. Volgens hem zijn er twee alternatieve routes waar bewoners van Fercheval gebruik van kunnen maken in plaats van dat ze over de donkere Dintherseweg naar het dorp lopen.

Modderig zandpad

Een ervan is een zandpad dat op dit moment niet optimaal gebruikt wordt. Volgens CDA-fractieleider Mart Smits is dat pad erg modderig. ,,Wellicht kunnen we dat verbeteren op korte termijn’’, zei Wijdeven. ,,We hebben volgende week een gesprek. We bespreken daarbij ook de zichtbaarheid van de mensen die gebruik maken van de weg. Dat is ook een verantwoordelijkheid van de mensen zelf.’’

Het CDA was vooral ook benieuwd of het college bij nieuwe plannen voor huisvestingslocaties zoals Fercheval rekening houdt met de verkeersveiligheid. Toen het bestemmingsplan voor Fercheval werd vastgesteld, was de situatie anders dan nu, zei de wethouder.. Toen ging het om een kampeerboerderij, niet over een huisvestingslocatie voor vierhonderd arbeidsmigranten. ,,Als een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld, kijken we ook naar het verkeer. Met de kennis van nu zou je anders oordelen. Dat zullen we dan ook zeker doen.’’

Nieuw initiatief

Voor verderop aan de Dintherseweg is een principeverzoek binnengekomen bij de gemeente of zij mee wil werken aan een nieuw soortgelijk initiatief. Het college heeft daar nog geen besluit over genomen. ,,Maar zoals deze situatie willen we het niet meer’’, zei Mart Smits. ,,Daar zijn we het over eens’’, aldus Wijdeven.