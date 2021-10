College Bernheze houdt boetekleed over De Pas even vast, maar trekt het niet echt aan

De wethouder die namens het college van Bernheze verantwoordelijk was voor de bestuurlijke chaos rondom het kostbare debacle dat De Nieuwe Instelling moest worden, kon zich gisteravond in de commissievergadering verantwoorden noch verdedigen: Rein van Moorselaar zit langdurig ziek thuis. Wethouder Rien Wijdeven nam zijn portefeuille over, inclusief de hete aardappel waar de rekenkamercommissie zich kritisch over uitliet. Het gemeentebestuur, zowel college als wethouder als raad, had de afgelopen jaren behoorlijk wat steken laten vallen, schreef de commissie over het plan om een nieuw, gefuseerd, gemeenschapshuis neer te zetten aan De Misse.