College Oss akkoord met dorpshuis op sportcomplex Overlangel

Automobi­list (21) met slok op wordt betrapt in Oss, agenten vinden harddrugs

8 november OSS - Een ritje door Oss is een 21-jarige bestuurder zondagochtend duur komen te staan. De automobilist was onder invloed van alcohol en had bovendien harddrugs op zak. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dat meldt een wijkagent.