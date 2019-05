College Oss negeert advies en zet streep door welstand

Vertrouwen

,,Met dit voorstel geven we invulling aan de afspraken die hierover zijn vastgelegd in het coalitieakkoord", verklaart wethouder Johan van der Schoot (CDA). ,,We willen minder regels en stellen vertrouwen in onze inwoners en bedrijven. Dat doen we ook omdat we zien dat het schrappen van welstand in andere gemeenten niet heeft geleid tot wanordelijkheden.” In de gemeente Boekel werd het welstandsbeleid al in 2003 afgeschaft. Toen bleek dat ‘Belgische toestanden’ uitbleven, volgden in de jaren daarna andere gemeenten, zoals Eindhoven, Sint Anthonis en Veghel.