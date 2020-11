College Oss wil 13 windmolens in Lithse polder: ‘Eindelijk duidelijkheid’

UPDATEOSS - Het gemeentebestuur van Oss wil meewerken aan de bouw van dertien windmolens in de polder tussen Lith en Geffen. Er komen verder geen turbines op andere locaties of grote zonnevelden op akkerland, behalve die al in procedure zijn. De gemeenteraad wordt volgende maand gevraagd in te stemmen met dit voorstel.

De komst van windmolens naar de ‘duurzame polder’ is een heet hangijzer in de Osse politiek. Actiegroepen haalden duizenden handtekeningen op tegen plannen voor een groot windpark in het uitgestrekte agrarische gebied ten westen van de stad Oss. Coalitiepartijen VDG en VVD lieten vorige maand blijken weinig te voelen voor concentratie van een flink aantal windmolens in de polder. De SP is sowieso tegen windturbines en al helemaal in landelijk gebied.

Toch is dat precies waar het college van burgemeester en wethouders nu voor kiest. ,,Besturen is keuzes maken”, verklaart wethouder Johan van der Schoot. ,,De raad heeft eerder besloten dat we gaan voldoen aan de minimale opgave die het Rijk heeft gesteld voor het opwekken van duurzame energie. Het is dus niet de vraag of we dit gaan doen, maar waar en hoe.” Het waar is de Lithse polder en het hoe is door het bouwen van dertien grote windmolens.

Niet overlaten aan Rijk

Volledig scherm Wethouder Johan van der Schoot © Van Assendelft Fotografie Eerder besloot de gemeenteraad van Den Bosch al tot medewerking aan de bouw van een groot windpark in het Bossche deel van dezelfde polder. Het lijkt logisch dat de dertien Osse molens op deze infrastructuur aansluiten, maar het college spreekt zich nog niet uit over de exacte plek van de molens. Van der Schoot: ,,We willen dit in samenwerking met de gemeente Den Bosch en de provincie verder uitwerken en dus niet overlaten aan het Rijk. We stellen bovendien als voorwaarde dat de molens minimaal een kilometer van bebouwde gebieden moeten staan.”

Eindelijk duidelijkheid

Windcollectief Oss-Den Bosch heeft eerder een plan ontvouwd voor de bouw van 22 windmolens in het Osse deel van de polder. Het collectief vertegenwoordigt naar eigen zeggen tachtig procent van de bewoners en grondeigenaren in de polder. Woordvoerder Martino van den Hurk wil nog geen reactie geven op het besluit van het Osse college van B en W. ,,Ik moet eerst overleggen met ons bestuur en wil daarna zo snel mogelijk in gesprek met de gemeente. Er is in ieder geval eindelijk duidelijkheid verstrekt.”

Paniek

Paul Oortman van actiegroep Behoud Lithse Polder voelt zich net als Van den Hurk overvallen door het nieuws. ,,Wij hadden onze focus liggen op de raadsvergadering van december. Ik denk dat de wethouder in paniek is geraakt door het dreigement van het Windcollectief om naar het Rijk te stappen met hun plan. Over besparing en andere opties wordt niet meer gesproken.”

Anneliek Keurentjes van Behoud Natuur en Leefbaarheid Lithse Polder is even met stomheid geslagen als ze hoort wat er is besloten. ,,Dit tekent de arrogantie van de wethouder. Hij neemt de gemeenteraad en de zorgen die daar zijn uitgesproken niet serieus. We krijgen gewoon dertien molens in onze mik geschoven. Naar de gevolgen voor de natuur en onze gezondheid wordt niet gekeken.” Keurentjes vestigt nu al haar hoop op de gemeenteraad. ,,Ik ga er vanuit dat zij niet de geschiedenisboeken in willen gaan als de raad die de polder om zeep heeft geholpen.”