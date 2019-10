Commissie maakt gehakt van rapport Heesch West

HEESCH - Goed nieuws voor de ruim duizend tegenstanders van bedrijventerrein Heesch West. De commissie voor de milieu- effectrapportage (mer) heeft Bernheze, Oss en Den Bosch een flinke tik op de vingers gegeven. De commissie snapt onder meer niet waarom er per se windmolens op Heesch West moeten komen. Het huiswerk moet over.

De commissie voor de milieu- effectrapportage (mer) maakt gehakt van het rapport dat Oss, Den Bosch en Bernheze hebben opgesteld over de milieueffecten van bedrijventerrein Heesch West. ,,In dit rapport hebben we op heel veel onderdelen opmerkingen”, zegt commissielid Sjoerd Harkema.

Wat de gevolgen van deze forse kritiek kunnen zijn op het doorgaan van Heesch West, durft Harkema niet te zeggen. ,,Het is ook aan de gemeenten zelf wat ze hiermee gaan doen. Maar ze hebben op milieugebied nog veel te onderzoeken.” Volgens Harkema geven de dertienhonderd zienswijzen die zijn ingediend tegen de plannen op Heesch West wel aan hoe controversieel het project is. ,,Het is een lang traject geweest rond Heesch West, mede door de economische crisis. Wij vragen de gemeenten daarom om nog eens goed aan te geven waarom ze deze locatie hebben gekozen voor het bedrijventerrein.”

Ook de indeling van het bedrijventerrein zoals de gemeenten die nu hebben gemaakt, stuit op kritiek. Er is niet onderzocht of andere indelingen bijvoorbeeld voor minder geluidsoverlast zorgen of minder invloed hebben op het landschap, zo concludeert de commissie. Ook plaatst de commissie grote vraagtekens bij de keuze van de drie gemeenten om windturbines op Heesch West te plaatsen.

,,Die windturbines zijn pas later in beeld gekomen. Het is logisch dat ze daar aan denken omdat de gemeenten zeggen dat ze het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant willen realiseren, maar dat wil niet zeggen dat die windmolens ook daar moeten komen. Wij adviseren echt om andere locaties te onderzoeken.”

De drie gemeenten hebben eind april aan de onafhankelijke commissie voor de mer gevraagd om het rapport voor Heesch West te beoordelen voordat de gemeenteraden een besluit nemen over het bestemmingsplan. De commissie is een onafhankelijke stichting die bestaat uit een aantal deskundigen. Gemeenten zijn verplicht om een eerste mer-rapport voor te leggen aan de commissie. ,,Wij adviseren de drie gemeenten om eerst dit rapport aan te passen en dan pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan Heesch West.”

Hoeveel vertraging dit voor het proces oplevert is nog niet duidelijk. De drie gemeenten geven in een brief aan dat ze het advies van de commissie betrekken bij de verdere uitwerking van het ontwerp bestemmingsplan.

