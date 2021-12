Compleet verjongde kopgroep trekt lijst van D66 in Oss

Van de huidige twee D66-raadsleden staat alleen fractieleider Frans Molenkamp in de top-10 en wel op plek 8. Het tweede raadslid, Henriëtte Renders, heeft op de kandidatenlijst plaatsgemaakt voor een andere Ravensteinse: Joyce Muller. Zij opende begin dit jaar wijnzaak Lodewijk Napoleon in het oude stadje, staat tweede op de lijst en maakt nu dus grote kans om in de Osse gemeenteraad te komen. ,,Het is mijn eerste stap in de politiek. Ik ben het afgelopen jaar klaargestoomd door mijn overbuurvrouw Henriëtte Renders en heb er ongelofelijk veel zin in.”