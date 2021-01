Complete badkamer gedumpt in buitengebied van Megen

Deen van Grunsven is de vijfdui­zend­ste Geffenaar

21 januari GEFFEN - De vijfduizendste Geffenaar is geboren. Deen van Grunsven is zijn naam. Raar maar waar, voor hetzelfde geld was moeder Merly in 1991 zelf al de vijfduizendste Geffenaar geweest. ,,Ik ben twee weken na Jan Verhagen geboren, die toen als vijfduizendste Geffenaar is gehuldigd. We zijn tegelijkertijd gedoopt.”