Contactverbod met ouders en celstraf voor zoon (27) die vader sloeg in Oss

DEN BOSCH/OSS - ,,Mijn zoon is te ver gegaan. Hij heeft hulp nodig.” Dat zei de vader van Ossenaar Ismaël C. (27) wanhopig tegen de politie. C. stond deze week voor politierechter J. Elagab in Den Bosch. Volgens de aanklacht ging hij afgelopen september op de vuist met zijn ouders.

C. had op 16 september dit jaar ruzie met zijn vader over een bankrekening. De mannen stonden volgens het slachtoffer daarbij met de voorhoofden tegen elkaar. De vader duwde zijn zoon weg. Hierna sloeg C. eerst zijn vader en vervolgens zijn moeder. Zij viel op de grond en schaafde daarbij haar knieën. Vader ontving een paar slagen met gebalde vuist tegen het hoofd.

De verdachte zei niets over het incident zelf. ,,Heeft u wel eens ruzie met uw ouders?”, vroeg de rechter. ,,Nooit”, antwoordde C. ferm, ondanks zijn uitgebreide strafblad vol veroordelingen voor huiselijk geweld. Hoe het kon dat zijn vader en moeder hem beschuldigden? ,,Zwijgrecht.” Zijn ouders hadden gevraagd om een contactverbod. ,,Prima’’, reageerde de man.

Geen hulp nodig

De moeder van C. vertelde in een brief over de ondersteuning waar haar zoon behoefte aan heeft. ,,Ik heb geen hulp nodig”, zei C. kortaf. Die mening had hij zelfs over zijn juridische bijstand. De man lag in de clinch met zijn raadsman, H. Polat. ,,Ik wil niet dat hij mijn advocaat is. Hij weet niets over mij. Hij heeft mij helemaal niet bezocht. Hij moet zijn mond houden.”

Advocaat Polat legde zelf uit dat de instelling waar zijn cliënt verbleef hem een bezoek ernstig had afgeraden: ,,Ik snap wel dat hij boos is.” Polat vroeg om vrijspraak en sprak over een vechtpartij waarbij vader en zoon over en weer duwden en trokken. Moeder viel, omdat ze tussenbeide kwam.

De rechter veroordeelde C. voor beide feiten tot een celstraf van 78 dagen. Die zat hij al uit in voorarrest. Ze legde de man ook een contactverbod op met zijn ouders en andere gezinsleden. Als hij hen benadert, moet hij direct drie weken terug de gevangenis in.