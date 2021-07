Cor en Henri zijn dé pubquizmasters van deze regio: ‘Het is een beetje een manier van leven’

,,We treden in de voetsporen van Herman van Veen en Toon Hermans.” Met een lach op hun gezicht geven boezemvrienden Henri van Bethlehem (38) en Cor Strijbosch (37) toelichting op hun antwoord dat ze trots zijn dat ze nu óók in theater De Lievekamp hun kunstje mogen doen. Hun hobby als pubquizmasters van ‘Met de fles op tafel’ begon in thuisbasis Berghem in 2014, maar de laatste jaren breidden zij hun werkterrein - beter gezegd hobbyterrein - steeds verder uit: naar onder meer Uden, Schaijk, Geffen en Macharen, los van de verenigingen en bedrijven waar zij quizavondjes uit voor verzorgen.