Corona en faillissement krijgen Osse modezaak voor dames met maatje meer niet klein: ‘Ik heb het ontzettend gemist’

Ze is de afgelopen weken door een behoorlijk diep dal gegaan. Vol met kopzorgen en slapeloze nachten. Want zo'n faillissement gaat ook Jeanette van Bergen (62) bepaald niet in de koude kleren zitten, vertelt ze thuis in Oss. Begin juli was haar modezaak Eigen Wijs zo'n beetje de eerste in de regio die het loodje legde als gevolg van de pandemie. Maar amper een maand later heeft de Osse er alweer zin in. Want bij twee van de vier vestigingen gaan de deuren snel van het slot. Dat kan door het afstoten van de vestigingen in Malden en Veenendaal. ,,Natuurlijk is het zwaar", zegt ze. ,,Maar we hebben er alles aan gedaan het zo goed mogelijk op te lossen. Ik kan iedereen recht in de ogen kijken.”