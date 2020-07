Corona inspireert kunstenaars tot bijzondere podcast met honderd Osse verhalen

Zoals Sieben zijn er talloze Ossenaren die een bijzonder, een ontroerend of juist een mooi verhaal hebben over de coronatijd. Die worden de komende maanden massaal opgetekend en opgenomen door theaterregisseur Letizia Rompelberg. Zij is door Muzelinck en Brabant Wonen op pad gestuurd om een podcast en een serie columns te maken over de coronacrisis in Oss. Ze wil wel honderd mensen spreken voor ‘En toen begon de lente', zoals de serie gaat heten.



,,Het is nu natuurlijk onmogelijk om op de klassieke manier een theatervoorstelling te maken", zegt Rompelberg. ,,Daarom hebben we met Muzelinck gezocht naar een andere vorm om al die verhalen uit de frontlinie te verzamelen. Het wordt echt een tijdsdocument, een manier voor toekomstige generaties om zich te kunnen inleven in deze tijd in deze stad. We staan er misschien niet bij stil, maar we zijn met z'n allen geschiedenis aan het schrijven.”