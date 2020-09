Corona maakt van Wereldmaaltijd een afhaalmaaltijd in Oss

OSS - De negende editie van de Wereldmaaltijd in Oss wordt vanwege de pandemie een afhaalmaaltijd. Bij ROC De Leijgraaf wordt op vrijdag 16 oktober een heuse drive-thru ingericht waar bezoekers een maaltijd voor thuis kunnen ophalen. Die moet daarna alleen nog maar even worden opgewarmd.

Op Wereldvoedseldag wordt ook in Oss al jaren stilgestaan bij de verdeling van voedsel over de wereld. Normaal gesproken gebeurt dat met een gezamenlijk diner, nu zit dat er vanwege corona niet in.

Daarom bereiden koks uit Syrië en Irak van cateringbedrijf Beet Jidi ditmaal een drie-gangen afhaalmaaltijd. Die is straks voor tien euro per persoon op te halen. Reserveren kan vanaf komende maandag. Vlak voor Wereldvoedseldag krijgen bezoekers een bericht met daarin het tijdstip waarop de maaltijd afgehaald kan worden. Die zal worden verpakt in stevige, herbruikbare bakjes van recyclebaar materiaal. Deze zijn afkomstig van het Osse bedrijf Cups4You.

De Osse Wereldmaaltijd is een initiatief van de stichting Global Goals Oss, dit jaar in samenwerking met Stichting Thuis in Oss. Iedereen die een bestelling plaatst, maakt kans op een verzorgde catering voor zes tot acht personen.