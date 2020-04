Corona treft Bernheze ook hard in de portemonnee

Sleuvengra­vers stuiten in Ravenstein op oude vesting­muur

14:28 RAVENSTEIN - Alsof de duvel ermee speelt. In dezelfde week dat er in Ravenstein wordt gediscussieerd over de herbouw van een vestingmuur als onderdeel van de aanstaande dijkversterking, stuiten medewerkers van Brabant Water op een stokoude muur in de Walstraat. ,,Een grote verrassing.”