Corona zorgt in Megen voor muzikale creativiteit

MEGEN - Bij elkaar opgeteld maken de Megenaren Huub Remmen (68) en Joost Quint (65) al veel meer dan een eeuw muziek. Meestal speelden de vrienden met anderen in bands. Onlangs vonden de twee elkaar weer in een gezamenlijk, Nederlandstalig muziekproject ‘Megenheid’.

Dif’friends, tHuisBent, Selected, Bad Case, SamSam, De Megra’s en Het Megens Stelleke. Het is maar een greep uit de projecten waar Remmen en Quint aan meegewerkt hebben. Daarnaast gaf Joost Quint jarenlang solo- optredens als De Megense John Denver.

Zeeën van vrije tijd

Vanwege Corona en de zeeën van vrije tijd als pensionado’s kwam het idee op om met z’n tweeën een aantal nummers op te nemen. Alle teksten op de cd komen van Quint. Hij vertelt: ,,Soms schrijf ik op verzoek van bijvoorbeeld een zangkoor tekst op een bestaande melodie. Of als er een speciale gelegenheid is, zoals destijds het afscheid van burgemeester Bus. Maar ook borrelt er van tijd tot tijd spontaan een tekst op als ik door de mooie Megense omgeving loop. Rode draad is meestal dat de teksten gaan of kunnen gaan over Megen en wat daar gebeurd.”

Volledig scherm De Cd-omslag van Megenheid 2020. © Tonny van Tongeren

Afzonderlijk van elkaar ingespeeld

Met uitzondering van drie tracks waarop Yarah Quint, dochter van Joost, meezingt, is er verder niemand bij de totstandkoming van de cd betrokken geweest. Beide mannen hebben elk een studio aan huis waar ze afzonderlijk van elkaar hun partijen van de veertien nummers hebben ingespeeld en gezongen. Remmen neemt daarbij de drums en percussie voor z’n rekening, Quint de zang en synthesizer. ,,We nemen alles apart van elkaar op en zetten dat in de cloud”, aldus Remmen. ,,Met hetzelfde computerprogramma mixen we vervolgens elkaars muziek. Je kan dus spreken van een coronaproof gemaakte cd”.

Applaus van publiek

Omdat er geen mogelijkheid is om voor publiek op te treden en ze het geheel toch als een echt concert wilden laten klinken, zijn de opnames live gemaakt, dus zonder bijvoorbeeld een stemcomputer. En de nummers op de cd zijn onderling verbonden door applaus en geluid van echt publiek. Remmen: ,,De mensen die luisteren naar de cd moeten een live-concertgevoel krijgen. De ondertitel van Megenheid is dan ook Een HAD-concert, een concert dat had kunnen plaatsvinden.”

De muziek is gratis. De mannen schenken de cd aan iedereen die het concert wil horen. Via de Facebookpagina van Joost Quint en Megenaren is de cd gratis te downloaden. Een fysieke cd kopen kan ook via de Facebookpagina van Quint.