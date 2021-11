Coronamaatregelen? De Doordouwers (Lithoijen) presenteren prins in de open lucht

Daarom zochten de Doordouwers naar een mogelijkheid om het feestje - anders dan bijvoorbeeld in Berghem, Maren-Kessel en Oss - ondanks de verscherpte coronamaatregelen wel door te laten gaan. Overdag, in de buitenlucht en geen groots opgezet evenement gold bij de Doordouwers als dé oplossing. Bezoekers van het feest moesten zelf hun eventuele drank meenemen en anderhalve meter afstand houden.

En zo presenteerde Alex d'n Urste (55) zich samen met adjudant Marlou (45) - in het dagelijks leven het echtpaar Alex en Malou Jansen - op het bordes van het voormalige gemeentehuis. Hun motto gedurende de carnavalsperiode is 'Twee 5-en met volle vaart 4-en'.

En die volle vaart is mede geïnspireerd op het ondernemerschap van de nieuwe prins. Hij is eigenaar van Forza Service, het bedrijf dat in Oss aan Ferrari 's sleutelt. In zijn vrije tijd vervullen de nieuwe prins en zijn adjudant onder andere bestuurlijke activiteiten voor de Toneelvereniging EMM en de ouderenvereniging. Marlou werkt als leerkracht op basisschool De Uilenbrink in Veghel.