Coronaprik zonder afspraak om de hoek moet inwoners Schadewijk Oss over streep trekken

Met deze gerichte actie hoopt de GGD de vaccinatiegraad in de Schadewijk verder op te krikken. ,,Naast het vaccineren in grootschalige vaccinatielocaties zet GGD Hart voor Brabant sinds begin juli ook in op een wijkgerichte aanpak”, meldt woordvoerster Sandra Verhoeven. ,,Dit gebeurt met name in de wijken waar het aantal mensen dat gevaccineerd is wat lager is dan gemiddeld. In deze wijken kunnen mensen om allerlei redenen afstand tot de zorg hebben en daardoor buiten beeld blijven. Eerder vaccineerden we daarom al in de wijk Hambaken in Den Bosch en in Tilburg Noord, Zuid en West.”