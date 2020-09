Coronaproof Costumeplay in het Osse bos

Dit weekend werd in Oss Tiny Tomo georganiseerd, een corona-editie van de bekendere TomoconFair, die jaarlijks in Berghem gehouden wordt, maar die dit jaar niet doorging vanwege corona. Tiny Tomo, ‘kleine Tomo’ bood 's lands cosplayers en anime-fans de mogelijkheid elkaar toch te ontmoeten, nieuwe kostuums en attributen te kopen, en heel veel foto's te maken. Volgens de website waren er maar duizend toegangskaarten beschikbaar, en golden er strenge coronaregels. Maar of dat waarheid werd, op het achteraf gelegen terrein in de bossen van Oss-Zuid, blijft gissen want pers was niet welkom.