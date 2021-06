Coronaversoepelingen: eindelijk weer naar het voetbalveld op zaterdagochtend

Oproep oud-wethouder Lith: ‘Provincie moet meebetalen aan Maasveren’

4 juni OSS/LITH - De provincie Noord-Brabant vertoont zeer slecht nabuurschap door niet mee te betalen aan de veerdiensten over de Maas, die financieel in zwaar weer verkeren. De provincie Gelderland betaalt wel, net als de gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal. ,,Het is schandalig hoe de provincie Noord-Brabant er zich vanaf maakt", stelt Wim Hoezen, oud-wethouder van Lith en oud-bestuurslid en nu adviseur van Stichting Maasmeanders. Hij roept gebruikers van de veerponten op om hun provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting in te houden en te besteden aan het steeds maar stijgende pontgeld.