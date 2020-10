Coronavirus ontdekt bij grote nertsenfokkerij in Zeeland (Landerd), 10.000 dieren worden geruimd

video Keuken brandt volledig uit in Geffense woning, bewoner naar het ziekenhuis

1 oktober GEFFEN - De brandweer heeft donderdagmiddag een uitslaande brand moeten blussen aan de Bergstraat in Geffen. Het vuur ontstond in de keuken, die volledig is uitgebrand. Een bewoner ademde rook in en moest voor controle naar het ziekenhuis.