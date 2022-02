Cricketclub Oss kan provisorisch slagveld professioneel laten aanleggen

Wanderers bestaat officieel al sinds 1976, maar leed lange tijd een bestaan in de marge. In 2016 werd de cricketclub nieuw leven in geblazen. Inmiddels zijn er twee teams. De ambitie is om de club binnenkort nog uit te breiden met een vrouwenteam en een jeugdteam. Probleem is wel dat het provisorisch ingerichte speelveld dreigt te worden afgekeurd door de landelijk cricketbond.

Voormalig voetbalveld Margriet

,,Met name de pitch moet echt worden vervangen", weet trainer Eric van den Bogaart. ,,Dat is is het verharde deel waar de bal wordt geworpen en geslagen. Dat hebben we ooit zelf aangelegd, maar voldoet intussen echt niet meer aan de norm. Hetzelfde geldt voor de zwarte screens aan weerszijden van de pitch. Dat zijn nu nog doeken die we ophangen aan de oude ballenvangers van voetbalclub Margriet. Die screens zijn belangrijk voor de slagman om de bal te kunnen onderscheiden van de achtergrond.” Wanderers wil verder investeren in het grasveld, een voormalig voetbalveld van Margriet.

Het gemeentebestuur heeft deze week ingestemd om de kosten á 15.000 euro op zich te nemen. Daarmee kan een gespecialiseerd bedrijf worden ingehuurd die de pitch op sportpark Amsteleind opnieuw aanlegt. ,,Hier zijn we echt blij mee", reageert Van den Bogaart. ,,Het is kort dag, maar hopelijk kunnen we dit nog voor de start van het nieuwe seizoen in mei voor elkaar krijgen.”