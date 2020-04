Crossers misdragen zich in natuurgebied Herperduin en vluchten na staandehouding

Gewonde bij brand in schuur in Vorsten­bosch

13 april VORSTENBOSCH - Een persoon is maandagavond rond 18.00 uur gewond geraakt bij een brand in een schuur in Vorstenbosch. Hij of zij ademde rook in en moest naar het ziekenhuis. De brand is onder controle, de brandweer gaf iets na 19.00 uur het sein brand meester.