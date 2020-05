Crossers terroriseren Maashorst alweer: drie aanhoudingen

Een grotere rommel dan ooit in de regio? Dat lijkt alleen maar zo

7:00 OSS - Langs de bermen, op de afrit of in het stadscentrum. Zwerfafval lijkt steeds meer mensen een doorn in het oog. En dat terwijl er nu niet significant meer rommel op straat wordt gegooid dan pakweg vijf jaar geleden. Het opruimen kost de regio alsnog zeker een miljoen euro per jaar.