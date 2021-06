Crowdfundingsactie voor nieuwe AED’s in Macharen

MACHAREN - Om de aanschaf van twee nieuwe AED’s mogelijk te maken, is er in Macharen een actie opgezet om geld in te zamelen. De teller staat inmiddels op 870 euro.

In Macharen zijn twee plekken waar een openbaar toegankelijke AED hangt, namelijk in gemeenschapshuis De Bongerd en in Feesterij ’t Vunderke. Vernieuwing was echt nodig, aldus dorpsraadlid Leo Bokmans: ,,Dit soort apparaten gaat tussen de 10 en 15 jaar mee. Die in ’t Vunderke was kapot, het apparaat in De Bongerd was al ruim 12 jaar oud. Naarmate ze ouder worden, neemt de bedrijfszekerheid af en dat is iets wat je niet wilt.”

Subsidie van gemeente

De dorpsraad werd benaderd door de EHBO-vereniging. ‘Die regelt het onderhoud en krijgt als subsidie van de gemeente Oss 125 euro per jaar per AED, als de apparaten zijn aangemeld bij HartslagNu, het landelijk oproepsysteem voor reanimatie, mede opgericht door de Hartstichting. Om die subsidie binnen te halen, zijn er wel voorwaarden aan verbonden: de AED’s moeten buiten hangen en eenvoudig toegankelijk zijn. Mensen die privé een AED bezitten, hoeven dus niet aan te kloppen bij de gemeente Via de EHBO kregen we te horen dat de apparaten ‘op’ waren en moesten worden vervangen, niet alleen in Macharen maar ook de twee in Megen en eentje in Haren’.

Bijleggen

De vervanging van de vijf AED’s kostte zo’n 6500 euro en de vraag was of de dorpsraad een deel zou kunnen bijleggen. ,,Vorig jaar heeft de Dorpsraad al 800 euro voor twee kasten voor die AED’s bekostigd, dus dat ging niet. Binnen de Dorpsraad hebben de mogelijkheid van crowdfunding besproken waarop Jurgen Verhoeven, uitbater van ’t Vunderke, het initiatief heeft genomen om zo’n actie voor Macharen op te zetten. Tot dusver heeft die inzameling rond de 870 euro opgeleverd, donaties zijn nog altijd welkom”, aldus Bokmans. ,,Overigens heeft de EHBO de vervanging van alle vijf de AED’s in de drie kernen al voorgefinancierd, een veilig gevoel voor alle inwoners. Het is wel te hopen dat er vanuit Den Haag en/of door de zorgverzekeraars snel een landelijk dekkend netwerk wordt opgezet, zodat dit soort problemen verleden tijd is’.