CULTUUR IN DE REGIOHet Brabants dagblad belicht in deze rubriek bijzondere culturele onderwerpen. Vandaag: het concert van Ciconia Consort.

Oud-Ossenaar Dick van Gasteren is niet bang om liefhebbers van klassieke muziek te prikkelen met ‘De Hongaarse Konditorei’. ,,In heel Brabant zeggen ze ‘dik zat’, maar in Oss zeggen ze ‘duk zat’. Waar zit hem dat in? Geen idee, maar het is wel leuk om te weten”, zegt dirigent Dick van Gasteren.

,,Zo is dat ook met muziek”, legt hij uit, ,,als je meer reist, neem je meer waar.” Samen met Ciconia Consort hoopt de oud-Ossenaar dan ook de blik van muziekliefhebbers te kunnen verbreden, tijdens een concert getiteld ‘De Hongaarse Konditorei’.

Gebakswinkel als naam

Quote Ik hoef maar een pink te bewegen, en ze weten wat ik bedoel Dick van Gasteren, dirigent Ciconia Consort ,,Er zitten twee zoete dingen bij, maar ook wat moderner werk”, waarschuwt de dirigent alvast, mochten mensen verwachten alleen maar alleen maar suikerzoete muziek te horen te krijgen bij een concert dat een gebakswinkel als naam draagt. ,,Ik ben er zelf van overtuigd dat men de moeilijkste muziek kan accepteren, zolang je het in de goede context plaatst. Mensen krijgen een Hongaars gebakje in de pauze, daar vertel ik wat over in verband met de muziek, dat biedt een kader. Niet enkel wat mooie stukken aan elkaar, maar een samenhang.”

Van huis uit is de cello het instrument van Van Gastere. Speelde er voor het eerst op in de Osse muziekschool. Hij richtte in zijn studententijd ook het Regionaal Symfonie Orkest Oss op, dat vorig jaar ter ziele ging. Na zijn studie aan het conservatorium bleef hij in Den Haag wonen, en richtte daar zeven jaar geleden Ciconia Consort op.

Internationaal lovende ontvangst

Het is een hechte groep met uitstekende chemie, volgens hun dirigent: ,,Ik hoef bij wijze van spreken maar een pink te bewegen, en ze weten wat ik bedoel.” Zoveel blijkt ook de internationaal lovende ontvangst van hun vorig jaar verschenen plaat ‘French Music for String Orchestra’. Twee keer eerder stonden zij bovendien al in Oss, toen met concerten vol Weense muziek, Ditmaal keren ze oostwaarts, voor muziek uit Hongarije van onder meer Janánek, Bartók en Franz Liszt. ,,Het is muziek waar ik ook een tijdje over heb gedaan om het me eigen te maken”, vertelt Van Gasteren.