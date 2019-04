Cultuur in de regio: Een muzikale reis naar de wortels van The Fab Four

Natuurlijk is er ruimte voor een klinkende kwinkslag in hun muzikale lezing 'A Box Full of Magic'. Een eigen nummer zelfs, van deze Local Beatles, geïnspireerd op een gewone vrouw die dacht eeuwig in vrede te kunnen rusten op de Liverpoolse St. Peter's Graveyard in de wijk Woolton. Maar die de vette pech had om naast ene Eleanor Rigby te liggen: juist, de dame die als totale no-no wereldberoemd mocht worden door de gelijknamige song van Paul McCartney.