Cultuur in de regio: Stap als Alice door de spiegel heen in K26

Cultuur in de regioOSS - Het Brabants Dagblad belicht in deze rubriek bijzondere culturele evenementen in de nabije toekomst. Vandaag: een expositie in K26.

Toen de Britse schrijver Lewis Caroll zijn eerste verhaal over Alice schreef, liet hij haar in Wonderland terechtkomen nadat ze een haastig konijn een hol in volgde. In het vervolg stapte Alice door een spiegel heen, en kwam ze zo in een wereld die parallel aan de onze was, maar op veel manieren verschilde.

Expo Door de spiegel

Quote Mijn werk gaat altijd over mensen Nicole Prein Stichting Kunst en Cultuur Oss wil in expositieruimte K26 nu ook zo'n doorstap geven naar een andere belevingswereld. Vanaf vandaag hopen ze met de expositie Door de spiegel bezoekers ‘iets diepers ervaren dan alleen hoe het er uit ziet’.

Kunstenares Nicole Prein nodigde drie andere deelnemers uit die binnen dat thema hun werk exposeren. Op de website van K26 geven zij wat context bij hun kunst prijs. Prein probeert zelf zichtbaar te maken wat verborgen is met de portretten die ze schildert. ,,Mijn werk gaat altijd over mensen”, legt ze uit. ,,Ik ben geïntrigeerd door de persoon zoals hij is, door dat wat er speelt onder de oppervlakte van het uiterlijk. Hoe dit in zijn presentatie naar buiten komt of juist verscholen blijft. Het is altijd bijzonder als we daar een glimp van mogen opvangen.”

Groot verschil

Ze schildert in een vluchtige stijl, alsof ze een moment probeert te vangen voordat het voorbij is.

Een groot verschil met de portretten van Arthur Kamst, die just in helder lijnenwerk en scherpe contrasten tekent. ,,Ik ben in grote mate geïnspireerd door de klassieke tekenaars, schilders en fotografen”, aldus de tekenaar.

Quote Beroemdhe­den zijn tot haast legendari­sche of goddelijke status verheven Mathijs Vissers Schilder Mathijs Vissers exposeerde vorig jaar nog in Melbourne, Australië, maar is nu weer op zijn eigen Brabantse bodem te zien. Hij presenteert in K26 een serie portretten van idolen uit de popcultuur, waarin hij religieuze werken uit de kunsthistorie als ‘vertrekpunt’ neemt.

,,Beroemdheden zijn tot haast legendarische of goddelijke status verheven”, vindt Vissers. ,,Ze laten ons een gepolijst beeld zien van hoe groots een mens kan zijn. Ze vertellen ons wat we moeten dragen, hoe we met elkaar omgaan, de woorden die we gebruiken. Maar achter dat zorgvuldig gebouwde imago schuilt ook maar een mens.”

Kleurrijke schilderijen

Dat levert explosief kleurrijke schilderijen op, met bijvoorbeeld een door een abstract halo omgeven Kanye West, die met zijn vingers het teken van het kruis maakt.

Volledig scherm Een portret gemaakt door autodidact tekenaar Arthur Kamst, te zien bij K26. © Arthur Kamst

De enige van de vier die in de expositie geen mensen op papier zet, is Mirjam Withaar. Zij maakt installaties en keramiek, die er ‘organisch en door de natuur gevormd uitzien, maar tegelijk volkomen abstract zijn’.

Waterplassen

,,Kleine bouwwerken die geïnspireerd zijn op natuurlijke fenomenen zoals grotten, waterplassen en zwammen", noemt ze het, al gaat het er juist om dat de objecten zelf niet in één keer te definiëren zijn. Dat maakt het volgens haar juist interessant: ,,Het nog niet geheel kunnen waarnemen van iets, wekt bij mij een nieuwsgierigheid op om het verder te onderzoeken.”

Drie keer verwonderende spiegels dus, én toch nog één konijnenhol om doorheen te vallen.