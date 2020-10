Cultuurpodium Groene Engel maakt nu écht een frisse start, zonder extra huiswerk

Bij de dorpspomp Koperroof bij rondeel stemt inwoners Ravenstein tot groot verdriet

26 oktober RAVENSTEIN - En wéér was het noordwestelijk rondeel aan de Maasdijk slachtoffer van een koperroof. De schade aan het Ravensteinse verdedigingswerk was wederom groot. Dit keer richtte het dievengilde zijn aandacht op het linkerdeel, nadat eerder dit jaar de rechter afdekplaat aan stukken geknipt was. Verslaggever Mari van Rossem vroeg passanten wat ze ervan vinden.